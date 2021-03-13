В Одесской области дети массово отравились в школьной столовой: в каком они состоянии
В Одесской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции в местной школе. Инцидент произошел 11 марта в поселке городского типа Ивановка.
Источник:"Думская"
Известно об отравлении 8 детей. Большинство пострадавших – ученики начальной школы, которые завтракают и обедают в школьной столовой.
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В каком состоянии дети
После обеда в столовой детей с диагнозом энтероколит госпитализированы в инфекционное отделение Ивановской районной больницы. Врачи оценивают их состояние, как средней тяжести.
Что такое энтероколит?Это одновременное воспаление тонкой и толстой кишок. Является одним из самых частых заболеваний системы пищеварения. Причинами его являются кишечные инфекции, гельминтозы, нарушения питания и злоупотребления острой пищей, алкоголем. Больные энтероколитом жалуются на частые поносы, распирания в животе, тошноту, метеоризм, отсутствие аппетита и запоры.
Данные: Wikipedia
Для того, чтобы выявить причины инцидента, в пищеблоке взяли лабораторные пробы, а сотрудников столовой проверяют на предмет соблюдения санитарных норм.
Недавние случаи отравления детей
- В дошкольном учебном заведении Тернополя шестеро детей заболели острой кишечной инфекцией. Два ребенка попали в больницу.
- Примерно 50 учеников начальных классов в Кропивницком отравились после завтрака в школьной столовой. У большинства из детей были симптомы желудочного расстройства, а некоторых с интоксикацией пришлось госпитализировать.
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