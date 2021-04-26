Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров заявил, что в области уровень смертности от коронавируса составляет 101,9 на 100 тысяч населения.

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У детей были хронические заболевания почек и опорно-двигательного аппарата. Причина их заболевания – контакт с лабораторно подтвержденными больными,

– сказал Виталий Гончаров.

По состоянию на 26 апреля в Одесской области зафиксировано 131 509 случаев COVID-19, из которых 5 698 (4,3%) – дети, 3 895 – медработники. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 416 больных.

"О тяжести течения свидетельствует уровень смертности на 100 тысяч населения, который составил 101,9. С начала эпидемии умер каждый 54-й больной. За неполный апрель умерли 586 человек. Все умершие имели сопутствующие заболевания, их средний возраст – 60 лет", – говорится в сообщении ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины".

Также из общего количества летальных случаев в отношении медиков – каждый 60-й был медицинским работником.

Апрель месяц имеет все шансы стать пиковым по заболеваемости и смертности от COVID-19

– добавили в пресс-службе.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала