В Одесской области вспышка гепатита А: заболели 15 детей
В городе Раздельное, что в Одесской области, в частном доме зафиксировали вспышку гепатита типа А. Заболели сразу 16 человек, 15 из которых – дети.
Источник:ГСЧС
14 больных детей из этого дома взяты под опеку, еще один ребенок – усыновленный. Заболевания вирусным гепатитом А уже подтверждено у всех них.
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В ГСЧС рассказали, что сейчас проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Гепатит А: причины и симптомы болезни
- Чаще всего инфекция попадает в организм человека с пищей или водой, загрязненными инфицированными испражнениями.
- Вирус легко подцепить, не соблюдая элементарных правил гигиены: через немытые руки, плохо обработанную пищу, общую посуду и тому подобное.
- Первыми признаками гепатита А является повышенная температура, исчезновение аппетита, общая слабость, боль в области печени, тошнота и даже рвота.
Гепатит А: симптомы, профилактика и причины / Инфографика 24 канала
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