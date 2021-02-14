В городе Раздельное, что в Одесской области, в частном доме зафиксировали вспышку гепатита типа А. Заболели сразу 16 человек, 15 из которых – дети.

14 больных детей из этого дома взяты под опеку, еще один ребенок – усыновленный. Заболевания вирусным гепатитом А уже подтверждено у всех них.

Важно знать Гепатиты А, В и С: первые симптомы, лечение, профилактика

В ГСЧС рассказали, что сейчас проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Обратите внимание! Гепатит А, который некоторые больше знают как "болезнь Боткина" или желтуха – острая инфекционная болезнь с поражением печени, которая попадает в организм человека путем потребления пищи или воды, загрязненной инфицированными испражнениями.

Гепатит А: причины и симптомы болезни

Чаще всего инфекция попадает в организм человека с пищей или водой, загрязненными инфицированными испражнениями.

Вирус легко подцепить, не соблюдая элементарных правил гигиены: через немытые руки, плохо обработанную пищу, общую посуду и тому подобное.

Первыми признаками гепатита А является повышенная температура, исчезновение аппетита, общая слабость, боль в области печени, тошнота и даже рвота.



Гепатит А: симптомы, профилактика и причины / Инфографика 24 канала