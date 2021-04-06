Проблемы с кроватями, кислородом и вакцинацией: в Одессу с проверкой едут нардепы
В Одессу приедут представители медицинской правительственной комиссии, чтобы разобраться с ситуацией касательно коронавируса. Количество больных в области не уменьшается, однако фиксируют много проблем с кроватями, кислородом и низким уровнем вакцинации.
Источник:"Думская"
Нардепы из комиссии будут работать в Одесской области с 7 по 9 апреля. За это время они промониторят ситуацию с противодействием ковиду в регионе.
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Причина визита комиссии в Одессу
На самом деле их две: ситуация с кроватями и вакцинацией.
В регионе очень низкий уровень вакцинации по сравнению с другими областями. Сейчас использовано только 35% дозы вакцины CovidShied от полученных 25,9 тысяч доз в конце февраля.
Кроме того, в Одессе есть несколько больниц, где никак не способны открыть ковидные отделения. Например, в частности ГКБ №1 и железнодорожной больнице.
Ситуацию прокомментировал первый заместитель обладминистрации Борис Волошенков. Он пояснил, что в регионе есть проблемы с кислородом. В частности, с его производством и поставкой. Затем чиновник добавил, что, возможно, спецтранспорт для транспортировки закупят в Чехии или Беларуси.
Несколько дней назад ряд СМИ отмечал случаи в больнице №8. Там якобы выключали электроснабжение, в том числе и в ковидном отделении. Это прокомментировала пресс-секретарь Одесского Минздрава.
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