В Одессу приедут представители медицинской правительственной комиссии, чтобы разобраться с ситуацией касательно коронавируса. Количество больных в области не уменьшается, однако фиксируют много проблем с кроватями, кислородом и низким уровнем вакцинации.

Нардепы из комиссии будут работать в Одесской области с 7 по 9 апреля. За это время они промониторят ситуацию с противодействием ковиду в регионе.

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Причина визита комиссии в Одессу

На самом деле их две: ситуация с кроватями и вакцинацией.

В регионе очень низкий уровень вакцинации по сравнению с другими областями. Сейчас использовано только 35% дозы вакцины CovidShied от полученных 25,9 тысяч доз в конце февраля.

Кроме того, в Одессе есть несколько больниц, где никак не способны открыть ковидные отделения. Например, в частности ГКБ №1 и железнодорожной больнице.

Ситуацию прокомментировал первый заместитель обладминистрации Борис Волошенков. Он пояснил, что в регионе есть проблемы с кислородом. В частности, с его производством и поставкой. Затем чиновник добавил, что, возможно, спецтранспорт для транспортировки закупят в Чехии или Беларуси.

Несколько дней назад ряд СМИ отмечал случаи в больнице №8. Там якобы выключали электроснабжение, в том числе и в ковидном отделении. Это прокомментировала пресс-секретарь Одесского Минздрава.

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Обратите внимание! Одесса продолжает занимать топовую позицию по количеству новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки, 5 апреля, здесь зафиксировали 1 436 больных ковидом. В больницах находятся 902 человека. Вакцинировали 500 одесситов.