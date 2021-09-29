Один донор спас четыре жизни: в Киеве пересадили сердце 12-летней девочке

В Киеве провели трансплантацию сразу четырех органов. В частности, сердце пересадили 12-летней девочке со сложной патологией. Это был ее единственный шанс.

Донором стал 38-летний мужчина. Медики не смогли спасти его жизнь из-за сложной черепно-мозговой травмы. Врачи констатировали смерть головного мозга, а родные дали разрешение на забор его органов.

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Девочке пересадили сердце

Живое сердце донора 28 сентября в столицу удалось оперативно доставить менее чем за час. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Только что закончилась операция по пересадке сердца 12-летней девочке, которая потеряла бы жизнь, если бы вовремя не доставили орган. Сердце уже бьется в ее груди!,

– отметил он.

Известно, что жизнь девочки резко изменилась в 2020 году. Сначала после тренировки у нее начал болеть живот, потом появилась одышка, кашель и отеки. Врачи диагностировали кардиомиопатию. Спасти ее может только трансплантация. И шанс на это появился сегодня.



В Киеве успешно пересадили сердце 12-летней девочке / Фото МВД



Доставили органы вертолетом / Фото МВД

Другие важные трансплантации

В сообщении говорится, что почки и печень от того самого 38-летнего винницкого донора тоже срочно привезли в Киев для пересадки пациентам других больниц:

две почки сегодня пересадят девочкам 12 и 17 лет;

печень получит еще одна 17-летняя девушка, которая уже почти месяц находилась в критическом состоянии в реанимации.

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