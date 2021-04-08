Как один гормон заставляет нас переедать: открыли механизм его действия
Ученые обнаружили, что гормон лептин руководит пищевым поведением через дофаминовую систему вознаграждения мозга. Благодаря открытию этого механизма можно разработать эффективное лечение ожирения или анорексии.
Источник:Elsevier
Гормон лептин вырабатывается клетками жировой ткани. Он считается связующим звеном между мозгом и телом, которое контролирует энергетический баланс и предоставляет информацию о состоянии метаболических процессов.
К теме Создали клей для мозга: он успешно прошел первые испытания
Несмотря на то, что ученые достигли значительных успехов в изучении роли лептина, многое остается непонятным. Совсем недавно ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) раскрыли, как лептин регулирует переедание.
Лептин подавляет чувство голода или снижает привлекательность пищи, когда передает сигналы в участки мозга, которые контролируют пищевое поведение через дофаминовую систему вознаграждения. В этом процессе участвуют дофаминергические нейроны вентральной тегментальной области, которые передают сигналы к близлежащему ядру. Но большинство из них не содержат рецепторов для лептина.
Хотя рецепторы лептина присутствуют на некоторых дофаминергических нейронах, выяснилось, что они также есть и в тормозных нейронах, которые регулируют активность дофамин-высвобождающих,
– рассказал автор работы Роджен Адан.
Эксперименты на моделях животных показали, что некоторые из этих тормозных нейронов подавляют поиск пищи в моменты голода, а другие – в момент насыщения.
Оказывается, лептин играет ключевую роль в цепи, объединяющей средний мозг и лимбическую систему,
– добавили авторы исследования.
С помощью нацеливания на эти нейроны в дальнейших экспериментах ученые протестируют новые стратегии лечения ожирения или анорексии.
Поделиться новостью