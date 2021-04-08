Ученые обнаружили, что гормон лептин руководит пищевым поведением через дофаминовую систему вознаграждения мозга. Благодаря открытию этого механизма можно разработать эффективное лечение ожирения или анорексии.

Гормон лептин вырабатывается клетками жировой ткани. Он считается связующим звеном между мозгом и телом, которое контролирует энергетический баланс и предоставляет информацию о состоянии метаболических процессов.

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Несмотря на то, что ученые достигли значительных успехов в изучении роли лептина, многое остается непонятным. Совсем недавно ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) раскрыли, как лептин регулирует переедание.

Лептин подавляет чувство голода или снижает привлекательность пищи, когда передает сигналы в участки мозга, которые контролируют пищевое поведение через дофаминовую систему вознаграждения. В этом процессе участвуют дофаминергические нейроны вентральной тегментальной области, которые передают сигналы к близлежащему ядру. Но большинство из них не содержат рецепторов для лептина.

Хотя рецепторы лептина присутствуют на некоторых дофаминергических нейронах, выяснилось, что они также есть и в тормозных нейронах, которые регулируют активность дофамин-высвобождающих,

– рассказал автор работы Роджен Адан.

Эксперименты на моделях животных показали, что некоторые из этих тормозных нейронов подавляют поиск пищи в моменты голода, а другие – в момент насыщения.

Оказывается, лептин играет ключевую роль в цепи, объединяющей средний мозг и лимбическую систему,

– добавили авторы исследования.

С помощью нацеливания на эти нейроны в дальнейших экспериментах ученые протестируют новые стратегии лечения ожирения или анорексии.