Таким образом, пандемия COVID-19, возможно, привела к исчезновению штамма гриппа. Речь идет о B/Yamagata – одном из четырех штаммов, которые регулярно циркулируют по планете.

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Но в последнее время этот штамм полностью выпал из поля зрения. Исследователи заявили, что штаммы B/Yamagata не были изолированы или генетически секвенированы для отслеживания случаев гриппа с марта 2020 года.

За последний сезон гриппа официальным органам здравоохранения в США сообщили лишь о 31 подозрении на B/Yamagata. Но ни в одном случае болезнь не подтвердилась.

Исследователи отметили, что B/Yamagata всегда был менее заразным, чем другие основные штаммы гриппа. Кроме этого, он не слишком активно мутирует – с 2015 года производителям вакцин не приходилось обновлять компонент B/Yamagata ежегодно.

Но важно понимать, что необходимо больше времени, чтобы проследить судьбу B/Yamagata. Поскольку, по мнению исследователей, грипп – "непостоянный зверь".

В состав нынешней вакцины против гриппа входят четыре штамма:

грипп A/H3N2,

грипп A/H1N1,

грипп B/Victoria,

грипп B/Yamagata.

Эксперты отметили, что замена штамма B/Yamagata в вакцине на другой более опасный штамм может улучшить эффективность прививки. Или же вакцину можно сократить до трех штаммов, что сделает прививку дешевле и проще в производстве.