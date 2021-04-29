Рак – вторая по важности причина смерти во всем мире. Факторы риска интенсивно изучают. Однако о влиянии психосоциальных факторов на его развитие известно мало.
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Почему возникает рак
Ранее ученые связывали одиночество и социальную изоляцию с такими факторами риска развития рака, как ожирение и курение. Рак чаще развивается у людей, на которых действуют такие факторы, как стресс, депрессия и недостаток социальной поддержки. Жизнь без партнера связана с диагностированием рака на поздних стадиях.
В новой научной работе финские ученые фокусировались на связи риска рака с социальной изоляцией (объективным недостатком социальных контактов с другими людьми) и одиночеством (по субъективным ощущениям). Исследование было начато в 1980-х годах, в нем участвовали 2570 жителей Финляндии среднего возраста. За их здоровьем ученые наблюдали до настоящего времени.
Одиночество повышает риск рака
За время наблюдения рак развился примерно у 25% участников исследования, а 11% умерли от онкологических патологий.
- Одиночество было связано с увеличением риска развития рака примерно на 10%.
- Эта связь сохранялась, независимо от социального положения, образа жизни, болезней сердца.
- Смертность от рака была выше у людей, которые в начале исследования не были женаты, были вдовцами или разведенными.
Осведомленность о влиянии одиночества на здоровье становится все больше. Поэтому важно изучить его в деталях, включая механизмы, которые ответственны за его патологическое воздействие. Это позволит лучше справляться с вредными эффектами одиночества, а также найти мишени для профилактических вмешательств,
– отметили ученые.