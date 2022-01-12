К такому выводу пришли исследователи из Дании, а именно из Университета Копенгагена. Они анализировали данные Копенгагенского биобанка старения и среднего возраста.

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В этом биобанке была информация относительно 4 835 участников в возрасте от 48 до 62 лет. Данные о последовательных расставаниях с партнерами, включая 83 случая смерти, были предоставлены для 4 612 человек (3 170 мужчин и 1 442 женщины) за период с 1986 по 2011 год.

Количество лет, прожитых в одиночестве после разрыва отношений, классифицировались на 3 группы: до одного года (референтная группа, поскольку такой период распространен и считается нормальным), 2 – 6 лет и 7 и более лет.

Также ученые получили информацию о возрасте участников, уровне их образования, ранних психотравмах, весе, приеме лекарств, которые влияют на воспаление в организме, заболеваниях и оценке личностных качеств.

Статистика разводов:

У участников исследования брали образцы крови для измерения уровня маркеров воспаления – интерлейкина 6 и С-реактивного белка.

Ученые выяснили, что около половины участников пережили разрыв отношений и примерно столько же людей прожили в одиночестве более года (54% женщин и 49% мужчин).

Около половины пережили вышеупомянутые психотравмирующие события в детстве.

50% женщин и почти две трети мужчин имели проблемы с лишним весом или ожирением.

Результаты исследования

Среди мужчин самый высокий уровень маркеров воспаления в организме обнаружили у тех, кто пережил наибольшее количество расставаний с половыми партнерами. Этот уровень был на 17% выше, чем в контрольной группе. То же самое касается мужчин, которые пробыли 7 и более лет в одиночестве: уровень маркеров воспаления у них был на 12% выше, чем у тех, кто такого опыта не имел. Самые высокие уровни обоих маркеров воспаления наблюдались у мужчин с высшим образованием, которые провели 2 – 6 и более 7 лет в одиночестве.

Между тем среди женщин подобных корреляций не обнаружили.

В чем может быть причина

Ученые считают, что это связано с разной реакцией на расставание – мужчины склонны экстернализировать свое поведение после разрыва, то есть возлагать ответственность за него на внешний мир (обстоятельства, партнершу). Поэтому они могут выпивать с горя, что несет в себе риски для здоровья.

Женщины обычно обвиняют себя в депрессивных симптомах. А депрессия и алкоголизм по-разному влияют на уровень воспаления в организме. Но эксперты не исключают, что данных по женскому полу просто не хватило, ведь участниц было значительно меньше.