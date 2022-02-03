Как одиночество влияет на здоровье женщин: тревожные данные

Человек — существо социальное, для полноценной жизни большинство из нас нуждается в регулярном общении. Ученые разобрались, как одиночество и социальная изоляция влияют на женское здоровье.

Социальное дистанцирование – вполне действенный инструмент уменьшения распространения коронавируса. Но для некоторых сфер жизни слишком большая дистанция может обернуться проблемами со здоровьем.

Читайте также: Телевизор может помочь в диагностике аутизма

Так, американские ученые указывают на 27% увеличение риска сердечных заболеваний у женщин в постменопаузе, которые испытывают высокий уровень социальной изоляции или одиночества.

Разница между одиночеством и социальной изоляцией

Социальная изоляция – состояние, когда человек физически находится далеко от людей, например, не соприкасается с другими людьми, не видит их и не разговаривает с ними. А одиночество – это чувство, которое могут испытывать даже люди, регулярно общающиеся с другими.

Эксперты отмечают, что социальная изоляция и одиночество слабо коррелируют между собой и могут возникать одновременно, при этом не исключают друг друга. Социально изолированный человек не всегда одинок, и наоборот – одинокий человек необязательно находится в социальной изоляции.

Какие проблемы со здоровьем они вызывают

Результаты этого исследования показывают, что социальная изоляция или одиночество у женщин в возрасте увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 8% и 5% соответственно. А если у женщины были высокие уровни обоих факторов, то их риск рос на 13 – 27% по сравнению с теми участницами, которые сообщали о низком уровне социальной изоляции и низком уровне одиночества.

Как происходило исследование

Участниками этого исследования стали 57825 женщин в постменопаузе (не репродуктивного возраста). Они ответили на анкеты, оценивающие социальную изоляцию с 2011 по 2012 год. Также им была разослана вторая анкета, которая оценивала одиночество и социальную поддержку в 2014 – 2015 годах. За женщинами наблюдали с момента заполнения анкеты до 2019 года, или когда у них диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.

Исследователи называют социальную изоляцию и одиночество растущими проблемами общественного здравоохранения. Потому что они связаны с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также с ожирением, курением, отсутствием физической активности, неправильным питанием, высоким давлением и уровнем холестерина.

Одиночество у мужчин

Одинокий образ жизни для мужчин, оказывается, также влияет на здоровье. Так, в исследовании датских ученых говорится о повышенном уровне воспалительных маркеров у одиноких мужчин.