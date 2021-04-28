Служба здравоохранения Великобритании (PHE) проанализировала данные о 57 тысячах вакцинированных людей из 24 тысяч домохозяйств. Их сравнивали почти с одним миллионом невакцинированных граждан.
К теме Новое исследование эффективности вакцин против мутированных версий коронавируса
Исследование показало, что у тех людей, кто заразился коронавирусом через 3 недели после первого укола, вероятность передачи вируса своим близким была на 38 – 49% ниже, чем у непривитых.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что это потрясающая новость.
Мы уже знаем, что вакцины спасают жизни, и это исследование – реальные данные, которые показывают, что вакцины также сокращают передачу этого смертельного вируса,
– отметил он.
Домохозяйства считаются местом "высокого риска" распространение вируса. В исследовании говорится, что аналогичные результаты можно ожидать в других условиях с аналогичными рисками передачи, к примеру во время совместного проживания или в тюрьмах.
Вакцины не только снижают степень тяжести заболевания и предотвращают сотни смертей ежедневно, теперь мы видим, что они дополнительно влияют на снижение шансов передачи COVID-19 другим,
– заявила руководитель отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи.
Предыдущие исследования PHE также свидетельствуют о пользе вакцинации
- Предыдущие исследования уже показали, что через 4 недели после первой дозы вакцины у человека снижается риск развития симптоматического коронавируса.
- Также ранее исследователи из PHE подсчитали, что внедрение вакцины в Великобритании в декабре 2020 года предотвратило 10 400 смертей среди людей в возрасте от 60 лет до конца марта 2021 года.