Служба здравоохранения Великобритании (PHE) проанализировала данные о 57 тысячах вакцинированных людей из 24 тысяч домохозяйств. Их сравнивали почти с одним миллионом невакцинированных граждан.

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Исследование показало, что у тех людей, кто заразился коронавирусом через 3 недели после первого укола, вероятность передачи вируса своим близким была на 38 – 49% ниже, чем у непривитых.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что это потрясающая новость.

Мы уже знаем, что вакцины спасают жизни, и это исследование – реальные данные, которые показывают, что вакцины также сокращают передачу этого смертельного вируса,

– отметил он.

Домохозяйства считаются местом "высокого риска" распространение вируса. В исследовании говорится, что аналогичные результаты можно ожидать в других условиях с аналогичными рисками передачи, к примеру во время совместного проживания или в тюрьмах.

Вакцины не только снижают степень тяжести заболевания и предотвращают сотни смертей ежедневно, теперь мы видим, что они дополнительно влияют на снижение шансов передачи COVID-19 другим,

– заявила руководитель отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи.

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