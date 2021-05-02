Команда ученых из Имперского колледжа Лондона, Лондонского университета Королевы Марии и Лондонского университетского колледжа провела исследование, которое касалось иммунных реакций у британских медицинских работников из больниц Barts и Royal Free после первой дозы вакцины Pfizer-BioNTech.

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Как проводилось исследование

Образцы крови медиков проанализировали на наличие и уровни иммунитета против исходного варианта SARS-CoV-2, а также против "британского" (B.1.1.7) и "южноафриканского" (B.1.351) штаммов.

Кроме антител исследователи сосредоточились на двух типах белых кровяных телец: B-клетках, которые "запоминают" вирус; и Т-клетках, которые не только помогают В-клеткам запоминать, но и распознают и уничтожают инфицированные клетки.

Поскольку ученые включили в исследование только 2 новых штамма коронавируса, они не уверены, что результаты актуальны для других вариантов, в том числе из Бразилии (P.1) или из Индии (B.1.617 и B.1.618).

Что выяснили ученые

Ученые обнаружили, что вакцинированные 1 дозой люди, которые раньше болели легким или бессимптомным COVID-19, значительно лучше защищены от "британского" и "южноафриканского" штамма коронавируса чем те, которые никогда не болели COVID-19 и тоже вакцинировались 1 дозой.

Выяснилось, что первая доза вакцины усиливает ответ Т-клеток, В-клеток и нейтрализующих антител у переболевших людей.

А вот у людей, которые не болели коронавирусом, иммунный ответ после первой дозы был ниже, что потенциально увеличивает риски инфицирования. Это еще раз подчеркивает важность второй дозы вакцины.

Наши данные показывают, что естественная инфекция сама по себе не может обеспечить достаточный иммунитет против вариантов вируса. Вероятно, одноразовая доза вакцины усиливает иммунитет у людей с предыдущей инфекцией,

– заявила профессор иммунологии и респираторной медицины Имперского колледжа Лондона Розмари Бойтон.

Пока остается неясным, какой именно уровень защиты обеспечивают Т-клетки. Но интересно, что "британский" и "южноафриканским" штаммы приводят к появлению Т-клеточного иммунитета.

Профессор Бойтон добавила, что важно ускорить вакцинацию против COVID-19 по всему миру. Это не только снизит скорость распространения вируса, но и исключит возможность появления новых вариантов.