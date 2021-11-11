Какова эффективность одной дозы вакцины Pfizer для тех, кто уже переболел COVID-19

Одна доза вакцины Pfizer более эффективна для людей, которые уже переболели COVID-19. Вместе с тем эффективность одной дозы будет ниже против штамма Дельта.

Ученые исследовали реакцию на вакцину

Ученые департамента здравоохранения и социальной помощи Великобритании обнаружили, что одна доза препарата Pfizer вызвала умеренное увеличение Т-клеточной (иммунной) реакции у людей, которые ранее не болели COVID-19.

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Но у тех, кто переболел, а впоследствии вакцинировался, концентрация Т-клеток оказалась в 5,2 раза больше.

Кроме того, ученые увидели, что у тех, кто перенес COVID-19 и вакцинировался одной дозой, количество антител в 7,7 раза больше, чем у тех, кто был привит, но болел.

В то же время после двух доз у людей, которые ранее не переносили болезни, антител было столько же, как у тех кто был инфицирован и получил одну дозу вакцины.

Даже одна доза вакцины эффективна

Вместе с тем, если человек не болел COVID-19 и получил первую прививку, его иммунная реакция на вирус лучше, чем у тех, кто переболел и не вакцинировался вовсе.

Ученые сделали вывод, что одна доза "с высокой вероятностью обеспечит защиту от инфекции или повторного инфицирования".

То есть, одна доза вакцины может защитить как от первого заболевания, так и от повторного.

Природные антитела тоже усиливают действие вакцины

Но защита от повторного инфицирования будет сильнее, потому что после COVID-19 организм вырабатывает собственные антитела, которые будут усилены вакциной.

В то же время в исследовании отметили, что эффективность одной дозы будет ниже против штамма Дельта.

В перспективе ученые должны определить дополнительную пользу второй прививки по мощности и продолжительности иммунного ответа у людей, вакцинированных после болезни.