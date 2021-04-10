Одна доза вакцины CoronaVac против COVID-19 является более эффективной для женщин: исследование
Турецкие ученые из Университета имени Джелала Баяра в Манисе заявили, что китайская вакцина CoronaVac против COVID-19 вызывает "более сильный иммунный ответ" у женщин.
Источник:LIGA.net
Отметим, что препарат против коронавируса от фармкомпании Sinovac Biotech вскоре поступит и в украинские пункты вакцинации в Украине.
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Ученые провели исследование в период с 11 января по 18 марта 2021 года на небольшой группе из 1 053 медпработников, которые не болели коронавирусом ранее.
Пробы на антитела у 939 участников эксперимента взяли не менее чем через 28 дней после первой дозы, и у 771 участника – через аналогичный срок после второй.
Гуморальный (тип иммунного ответа) ответ наблюдался у 25,3% участников через четыре недели после первой дозы и у 97,92% через четыре недели после второй. Так, ученые описали только уровень антител, но также отметили, что после вакцинации "достаточный уровень иммунитета" был у обоих полов, но у женщин "иммунный ответ был значительно выше" в сравнении с мужчинами.
- После первой дозы антитела у женщин были на уровне 29,5%, у мужчин – 18,6%.
- После второй инъекции показатели были такими: женщины – 99,2%, мужчины – 95,7%.
Отметим, что одни только уровни антител не гарантируют, что человек полностью защищен от коронавируса, поскольку существует также и клеточный иммунитет. По словам ученых, его уровень непросто определить.
Коротко о вакцинах для украинцев
Глава Министерства здравоохранения отметил, что сейчас Украина подписала контракты:
- на 10 миллионов доз – с компанией NovaVax,
- на 2 миллиона доз – с AstraZeneka/CoviShield,
- на 2 миллиона доз – относительно вакцины Sinovac,
- на 10 миллионов доз – с компанией Pfizer.
25 марта Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки. Все – из-за недостатка препарата на внутреннем рынке.
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