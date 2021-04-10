Турецкие ученые из Университета имени Джелала Баяра в Манисе заявили, что китайская вакцина CoronaVac против COVID-19 вызывает "более сильный иммунный ответ" у женщин.

Отметим, что препарат против коронавируса от фармкомпании Sinovac Biotech вскоре поступит и в украинские пункты вакцинации в Украине.

Читайте также Китай одобрил третью COVID-вакцину компании Sinopharm для клинических испытаний

Ученые провели исследование в период с 11 января по 18 марта 2021 года на небольшой группе из 1 053 медпработников, которые не болели коронавирусом ранее.

Пробы на антитела у 939 участников эксперимента взяли не менее чем через 28 дней после первой дозы, и у 771 участника – через аналогичный срок после второй.

Гуморальный (тип иммунного ответа) ответ наблюдался у 25,3% участников через четыре недели после первой дозы и у 97,92% через четыре недели после второй. Так, ученые описали только уровень антител, но также отметили, что после вакцинации "достаточный уровень иммунитета" был у обоих полов, но у женщин "иммунный ответ был значительно выше" в сравнении с мужчинами.

После первой дозы антитела у женщин были на уровне 29,5% , у мужчин – 18,6% .

, у мужчин – . После второй инъекции показатели были такими: женщины – 99,2%, мужчины – 95,7%.

Отметим, что одни только уровни антител не гарантируют, что человек полностью защищен от коронавируса, поскольку существует также и клеточный иммунитет. По словам ученых, его уровень непросто определить.

Коротко о вакцинах для украинцев

Глава Министерства здравоохранения отметил, что сейчас Украина подписала контракты:

на 10 миллионов доз – с компанией NovaVax,

на 2 миллиона доз – с AstraZeneka/CoviShield,

на 2 миллиона доз – относительно вакцины Sinovac,

на 10 миллионов доз – с компанией Pfizer.

25 марта Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки. Все – из-за недостатка препарата на внутреннем рынке.