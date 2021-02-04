Самую большую защиту вакцина против коронавируса Pfizer/BioNTech обеспечивает на 21-й день после прививки. Однако первые две недели после вакцинации его эффективность является почти нулевой.

Источник: The Guardian

Об этом заявили ученые из Университета Восточной Англии, которые проанализировали программу массовой вакцинации населения в Израиле.

Читайте также Сочетание Pfizer и AstraZeneca: ученые протестируют на людях комбинацию вакцин

Так, первоначальный анализ, который провели израильские ученые, показал эффективность Pfizer на уровне 52%. Однако в анализе не приняли во внимание данные после 18 дня с момента введения вакцины.

Британские исследователи сообщили, что вакцинация становится на 90% эффективной через три недели, а позже этот показатель остается неизменным.

Мы увидели несколько упущений в том, как они (израильские ученые работали с данными, включая то, что они не пытались оценить эффективность вакцины в период после 18-го дня от ее ведения. А это дало бы лучшие указания на то, насколько эффективной могла бы быть одна доза вакцины, если выдачу второй дозы отложат на 12 недель,

– заявил профессор Пол Хантер.

Эксперты Университета Восточной Англии уточнили, что при обследовании жителей Израиля, которые получили только одну дозу вакцины, сразу после вакцинации уровень защиты был почти нулевым – до 14 дней.

Со временем иммунитет начинает постоянно расти, достигая показателя в 90% на 21-й день после прививки, и более не улучшается.

"Это показывает, что одна доза вакцины дает сильную защиту, хотя для достижения этого может потребоваться 21 день", – добавил Хантер.