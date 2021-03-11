Больше половины больных раком, которые получают одну дозу вакцины компании Pfizer от COVID-19, остаются мало защищенными от коронавируса.

Ученые считают, что длительный промежуток между дозами вакцины Pfizer-BioNTech может сделать многих больных раком уязвимыми к заражению COVID-19.

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Так, более половины больных раком, которые получают одну дозу вакцины Pfizer COVID-19, остаются мало защищенными от вируса.

Данные первого в мире испытания по изучению уровня иммунной защиты после вакцины Pfizer-BioNTech у больных онкологией обнаружили, что на третьей неделе после введения первой дозы вакцины антитела появлялись только у 39% пациентов с солидным раком и у всего у 13% – с гематологическим. Тогда как у пациентов без онкологии этот показатель составляет 97%.

Что происходит после второй дозы вакцины от коронавируса

Исследование препринтов также сообщает, что когда вторая доза вакцины была введена через три недели после первой дозы:

Иммунный ответ значительно улучшился у пациентов с солидным раком,

У 95% из больных солидным раком выявляли обнаруженные антитела к вирусу SARS-CoV-2 всего за две недели.

Те, кто не получил вторую дозу вакцины через три недели, не увидели ни одного реального улучшения: лишь у 43% пациентов с солидным раком и у 8% больных раком крови выработались антитела к вакцине Pfizer через пять недель в сравнении со 100% случаями из контрольной группы.

Как проходило исследование

Исследование проводилось на 151 онкобольном пациенте, а в контрольной группе находилось 54 человека без такого диагноза. Им внутримышечно вводили две дозы вакцины BNT162b2 с интервалом в 21 день.

Ученые пришли к выводу, что в промежутке между введением двух доз вакцины от коронавируса онкобольные люди остаются в группе с высоким риском заражения SARS-Cov2.

Поэтому исследователи рекомендуют пересмотреть для пациентов с такими диагнозами схему вакцинации и сократить интервал между прививками для них и для других групп риска с ослабленным иммунитетом до трех недель.