Одна из европейских стран запретила продажу алкоголя из-за штамма Омикрон

Власти Норвегии запретят продажу алкоголя в барах и ресторанах, введут более строгие правила в школах и ускорят вакцинацию из-за вспышки коронавируса штамма Омикрон.

Новые ограничения в Норвегии

В правительстве Норвегии сообщают, что усиленные карантинные меры вступят в силу в ночь с 14 на 25 декабря и продлятся 4 недели. Кроме того, на дистанционную работу переведут работников, у которых есть возможность работать удаленно.

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Кроме того, норвежцам, которые могут работать из дома, рекомендуется перейти на удаленный режим работы. Продолжается масочный режим, ограничивается доступ к публичным бассейнам и спортзалам. Премьер-министр признается, что для многих это будет возвращение локдауна. Однако он подчеркивает, что эти меры необходимы для предотвращения серьезной ситуации.

Всплеск заражения

Местные эксперты ожидают сочетания штаммов Дельта и Омикрон, это может привести к скачку заболеваемости и перегрузки местных больниц.

Эксперты даже говорят о "заразной бомбе", способной спровоцировать по 300 000 заражений в сутки и по 200 госпитализаций, если ничего не будет ограничено. С учетом небольшого населения Норвегии (около 5,4 миллиона) эта цифра кажется абсолютно астрономической.

В понедельник Норвегия зарегистрировала 358 госпитализаций с коронавирусом, что является новым ежедневным рекордом. 1 декабря в стране зафиксировали первые случаи заражения штаммом коронавируса Омикрон.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже нашли в 60 странах мира.

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито только 35% населения, а только на континенте — 6,6%.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. На данный момент от новой версии COVID-19 не обнаружена ни одна смерть.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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