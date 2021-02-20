Украина одной из первых в мире получит вакцину от коронавируса, произведенную в Индии. Поставку первой партии ожидают уже в феврале.

Речь о препарате Covishield. Его производит Serum Institute India.

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В будущем ожидается поставка большего количества вакцин, произведенных в Индии, по мере наращивания производства, чтобы обеспечить благосостояние всех украинцев,

– говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Украина так быстро сможет получить вакцину индийского производства благодаря личной просьбе президента Владимира Зеленского и усилиям Министерства здравоохранения.

Обратите внимание! Covishield – это название препарата от AstraZeneca на индийском рынке.

Что было раньше

19 февраля глава украинского Минздрава Максим Степанов улетел в Индию. Он решил лично привезти в Украину первую партию вакцины индийского производства.

Степанов отметил, что правительство хочет "достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021 – 2022 году непосредственно с производителем".



Что следует помнить об этапах вакцинации против коронавируса в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала