Одна из первых в мире: Украина получит вакцину от COVID-19 из Индии уже в феврале
Украина одной из первых в мире получит вакцину от коронавируса, произведенную в Индии. Поставку первой партии ожидают уже в феврале.
Источник:Фейсбук посольства Индии в Украине.
Речь о препарате Covishield. Его производит Serum Institute India.
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В будущем ожидается поставка большего количества вакцин, произведенных в Индии, по мере наращивания производства, чтобы обеспечить благосостояние всех украинцев,
– говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что Украина так быстро сможет получить вакцину индийского производства благодаря личной просьбе президента Владимира Зеленского и усилиям Министерства здравоохранения.
Что было раньше
- 19 февраля глава украинского Минздрава Максим Степанов улетел в Индию. Он решил лично привезти в Украину первую партию вакцины индийского производства.
- Степанов отметил, что правительство хочет "достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021 – 2022 году непосредственно с производителем".
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