Легализация каннабиса на Мальте

Взрослым людям разрешат носить с собой до семи граммов каннабиса, а дома выращивать не более четырех растений. Однако потреблять его в общественных местах и на глазах детей запрещено.

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За этот закон проголосовало 36 мальтийских депутатов за и 27 против. Согласно ему, лицам, у которых обнаружат более семи граммов каннабиса, грозит штраф до 100 евро. За курение в общественных местах будут штрафовать на 235 евро, а в присутствии лиц моложе 18 лет – до 500 евро.

Законом предусмотрено создание союзов для продажи готового каннабиса или его семян – таким образом будет регулироваться оборот наркотика. Один человек сможет быть членом только одного союза.

Также будут оказывать поддержку несовершеннолетних, у которых нашли коноплю. Им будет рекомендован план ухода или лечения, а не арест или уголовное производство.

Легализация каннабиса в мире

Похожие планы на легализацию каннабиса усть у несколько других стран, например Германии, Люксембурга и Швейцарии.

В следующем году Италия проведет референдум по этому вопросу, в то время как Южная Африка, Мексика, Ямайка, Португалия и ряд штатов США уже имеют схожее законодательство.

Уругвай был первой страной в мире, которая легализовала каннабис для личного использования в 2013 году, а затем Канада в 2018 году.

В Нидерландах, которые славятся своими кафе с марихуаной, каннабис до сих пор технически запрещен. Однако существует толерантность к препарату, когда он продается в кофейнях.

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