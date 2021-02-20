Одна з перших у світі: Україна отримає вакцину від COVID-19 з Індії вже у лютому
Україна однією з перших у світі отримає вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії. Поставку першої партії очікують вже у лютому.
Источник:Фейсбук посольства Індії в Україні.
Мовиться про препарат Covishield. Його виробляє Serum Institute India.
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В майбутньому очікується поставка більшої кількості вакцин, вироблених в Індії, у міру нарощування виробництва, щоб забезпечити добробут всіх українців,
– мовиться у повідомленні.
У посольстві наголосили, що Україні так швидко зможе вакцину індійського виробництва завдяки особистим проханням президента Володимира Зеленського та зусиллям Міністерства охорони здоров'я.
Що було раніше
- 19 лютого очільник українського МОЗ Максим Степанов полетів до Індії. Він вирішив особисто привезти в Україну першу партію вакцини індійського виробництва.
- Степанов зауважив, що уряд хоче "досягти прямих домовленостей на поставку додаткових обсягів вакцин Oxford / AstraZeneca і NovaVax у 2021 – 2022 році безпосередньо з виробником".
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