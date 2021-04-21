Ученые протестировали добавки с бетаином, которые в настоящее время используются в комбинированной терапии для лечения людей. Эффективность этих добавок против симптомов шизофрении исследовали на мышах.

Кроме этого, удалось выяснить механизм действия вещества на нейроны мозга. Отныне команда планирует проведение клинических испытаний.

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Во время первых экспериментов на мышах оказалось, что пищевая добавка бетаин снижает поведенческие симптомы шизофрении, которые вызвала генетическая мутация.

Бетаин поступает в организм человека с пищей, но в тканях мозга людей с шизофренией снижен уровень этого вещества.

Поэтому ученые из Токийского университета решили протестировать бетаин в качестве основного терапевтического средства.

После лечения поведение мышей с шизофренией изменилось

Известно, что симптомы шизофрении провоцирует мутация в гене kif3b. Поэтому ученые отобрали мышей из этой мутации и изменили их рацион, обогатив его повышенным количеством бетаина.

Это скорректировало поведенческие симптомы грызунов, которые до лечения избегали какого-либо взаимодействия с другими особями в клетке. Так, после лечения поведение мышей с шизофренией стало таким же, как у грызунов из контрольной группы.

Чтобы выяснить, как добавки бетаина создают такой эффект, ученые вырастили нервные клетки с мутацией kif3b и добавили к ним флуоресцентные метки для наблюдений.

Оказалось, что мутантные нейроны имели другую структуру, однако лечение бетаином позволяло избегать данных патологий.

Дальнейшие наблюдения показали, что мутации kif3b вызывают дисфункцию белка CRMP2 в тканях мозга. Зато лечение бетаином защищает CRMP2, что позволяет мутировавшим клеткам формировать необходимую структуру.

Поскольку пищевые добавки с бетаином уже используют для лечения людей с наследственным метаболическим заболеванием (гомоцистинурией), ученые считают, что его применение против шизофрении также должно быть безопасным.