Що такое PrEP

Семейный врач Виталий Щуренко объяснил, что к людям, которым рекомендуют применять PrEP, относятся, в частности, люди, которые имеют несколько сексуальных партнеров, часто меняют их или имеют постоянного партнера, который имеет секс с другими партнерами.

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PrEP – что это? PrEP – это доконтактная профилактика ВИЧ-инфекции. Регулярное употребление препарата защищает от инфицирования, даже во время незащищенного секса. Конечно, PrEP не защищает от других инфекций, передающихся половым путем, и нежелательной беременности, поэтому не отменяет использование контрацепции. Это аналог лекарств для людей с положительным ВИЧ-статусом, но используются для профилактики.

Они являются аналогами лекарств для людей с положительным ВИЧ-статусом, но используются для профилактики.

Как работает препарат

Если вирус попадает в организм, PrEP блокирует его ферменты и не дает размножаться, а значит – блокирует вредное воздействие на здоровье. В организме человека, который на постоянной основе принимает доконтактную профилактику, вирус просто не выживет, и человек не заболевает.

Если PrEP употребляется регулярно (обычно ежедневно в одинаковое время), то его эффективность приближается к 100%.

Кому нужна эта терапия

Прежде всего PrEP нужен людям, которые имеют высокий риск инфицирования: мужчины, имеющие секс с мужчинами, люди, употребляющие инъекционные формы наркотиков и работающие в коммерческом сексе,

– отметил Виталий Щуренко.

Любой человек, который сам оценивает свой риск инфицирования ВИЧ как высокий, может иметь необходимость принимать PrEP. В частности, профилактика будет актуальной, если мужчина или женщина ведет активную сексуальную жизнь, часто меняет партнеров и/или имеет незащищенный секс.

В дискордантных парах, где один партнер ВИЧ-положительный, а другой – нет, обычно ВИЧ-инфицированный партнер знает о своем статусе и принимает специальную терапию. То есть ВИЧ-положительный человек, который регулярно принимает лечение, не может инфицировать партнера.

Однако ВИЧ-отрицательный партнер в паре может принимать PrEP как средство профилактики. Например, если не знает точно, как другой принимает лекарства. Тогда PrEP будет хорошим решением, чтобы защитить себя.

Можно ли отказаться от презерватива с PrEP

PrEP не является средством контрацепции. Препарат защищает только против ВИЧ-инфекции, он не защищает от нежелательной беременности или других инфекций, передающихся половым путем.

Препарат может иметь краткосрочные побочные эффекты: сонливость или бессонницу, расстройство пищеварения, головную боль, головокружение. Но большинство из этих симптомов исчезают через несколько дней от начала приема препарата.