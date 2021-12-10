Одна терапия способна вылечить диабет обоих типов: исследования на животных

Недавно ученые открыли гормон фабкин, который отвечает за запасы энергии в жировых клетках. Исследования показали, что его блокировка обращает вспять диабет даже при ожирении.

Поэтому сейчас этот механизм рассматривают как перспективную терапию диабета первого и второго типов для человека. Исследование принадлежит команде ученых из Гарвардского университета.

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Исследователи сосредоточились на процессах регулирования энергии в организме, включая участие в нем гормонов. К примеру, инсулин – известный помощник в изъятии глюкозы из крови для получения энергии, а гормон лептин вырабатывается жировыми клетками, сигнализируя мозгу о сытости.

Роль гормона фабкин оказалась очень важной

Ученые обратили внимание на недавно открытый гормон фабкин, механизм работы которого сложнее, чем у двух предыдущих:

Он меняет в кровотоке активность ферментов ADK и NDPK, воздействуя на уровне молекул АТФ и АДФ, которые играют ключевую роль в метаболизме жировых клеток.

В это время соседние клетки также испытывают эти изменения через рецепторы на своей поверхности и тоже претерпевают изменения, объясняют авторы.

Оказалось, что под влияние этого механизма подпадают и бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.

На протяжении многих лет мы искали сигнал, сообщающий о состоянии запасов энергии в адипоцитах, вызывая соответствующие эндокринные реакции. Теперь мы определили, что эту важную функцию контролирует фабкин,

– заявил автор исследования Гекхан Хотамислигил.

Исследования на мышах

Во время второго этапа исследований ученые применили антитела для нейтрализации фабкина у мышей. Даже на фоне ожирения животных терапия сохранила бета-клетки, предотвращая развитие сахарного диабета первого и второго типов.

Как оказалось впоследствии, у людей с диабетом первого типа также наблюдается аномально высокий уровень фабкина. Поэтому теперь ученые рассматривают новый перспективный метод лечения обоих типов диабета у человека.

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