Одной дозы Pfizer может быть достаточно для людей, которые уже болели COVID-19: исследование

Новое небольшое исследование показывает, что некоторым людям может потребоваться только одна прививка вакцины Pfizer, чтобы получить крепкий иммунитет. Это касается тех, у кого ранее подтвердили SARS-CoV-2.

Так, ученые под руководством доктора Джеймса Моя медицинского центра университета Раша в Чикаго, заверили, что наблюдали более высокие уровни антител к коронавирусу у ранее инфицированных лиц после 1 дозы вакцины Pfizer. Они сравнивали с лицами, которые не болели, после 2 доз.

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Более того, если ранее инфицированным людям вводили вторую дозы вакцины Pfizer, то это мало способствовало дальнейшему повышению уровня их антител. Поэтому они предположили, что лица с подтвержденной предыдущей инфекцией COVID-19 могут быть достаточно защищены от повторного заражения.

Одноразовая доза может также освободить доступность миллионов дополнительных доз для других стран,

– сообщила группа Моя.

Людям, которые никогда раньше не сталкивались с SARS-CoV-2, для достижения хорошего уровня защитных антител были обязательно нужны две дозы вакцины.

Как проводили исследование

Новое исследование было небольшим. Методом ПЦР протестировали 29 жителей района Чикаго, которые уже болели COVID-19.

Другая группа – 30 добровольцев, которые ранее не были инфицированными.

Средний возраст участников – 42 года.

Примерно три четверти составляли женщины.

Исследователи подчеркнули, что ранее перенесенная инфекция сама по себе не является надежной защитой от COVID-19.

Эксперты по инфекционным заболеваниям отметили, что результаты могут быть важны для распространения вакцин в Соединенных Штатах и во всем мире. И призвали центры США по контролю и профилактике заболеваний обновить рекомендации для тех, кто перенес ранее инфекцию.