Больше всего прививок первой дозой вакцины за сутки сделали в Киеве (1602), Закарпатской (1337), Донецкой (1233), Львовской (1147) и Хмельницкой (1036) областях. С начала кампании первую дозу получили уже 918 162 человека.

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Больше всего прививок второй дозой за сутки сделали в Киеве (647), Киевской (498), Полтавской (397), Ровненской (348) и Днепропетровской (346) областях. Уже полный курс вакцинации получили 8358 человек. При этом в Луганской и Закарпатской областях до сих пор не сделали ни одной прививки второй дозой.

Коронавирус в Украине: основное

Источник: vaccination.covid19.gov.ua