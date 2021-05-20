Власти страны публично сожгли 19 610 просроченных доз вакцины против коронавируса AstraZeneca. Таким образом правительство хотело показать, что своих граждан будет вакцинировать только годными препаратами.

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Это первая африканская страна, которая публично это сделала. Медицинские работники надеются, что этот шаг увеличит доверие населения.

Отметим, что в Малави, где проживает более 18 миллионов людей, получила 102 тысячи доз вакцины компании AstraZeneca и использовала почти 80% из них для вакцинации людей.

Но срок годности на этикетках был 13 апреля, и чиновники говорят, что этого времени недостаточно, чтобы использовать их все. В течение месяца неиспользованные и просроченные дозы AstraZeneca находились на складе, а власть страны не знала, что с ними делать.

Отметим, что в ВОЗ сначала призвали страны не уничтожать просроченные дозы, но впоследствии изменили свое мнение.

Хотя уничтожение вакцин в контексте программы иммунизации и вызывает глубокое сожаление, ВОЗ рекомендует изъять просроченные дозы из обращения и безопасно их утилизировать,

– заявили в ВОЗ.