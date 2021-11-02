В одной области желтой зоны ухудшаются показатели: грозит ли карантин
Источник:Минздрав
В желтой зоне эпидемической опасности в Украине пока остались две области, в одной из них ухудшается показатель загруженности коек с кислородом. Процент не критичен, однако растет ежедневно.
О каком регионе речь
Показатель загруженности кроватей с кислородом должен быть не более 65%. В Закарпатской области он сейчас составляет 56,6%, в Кировоградской – он стабилен – 40%. Впрочем, пока это не является угрозой для сокращения желтой зоны и перевода этих областей в красный уровень.
Актуально Рост заболеваемости: в Украине свыше 19 тысяч инфицированных, смертность высокая
Обновленные карантинные зоны в Украине
Из-за высокого коэффициента новых случаев инфицирования, высокого уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом в красной зоне находится 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.
В оранжевой: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Киев.
В желтой: Кировоградская и Закарпатская.
В желтой зоне только две области / инфографика Минздрава
Какова заболеваемость коронавирусом в Украине
В течение суток подтвердили 19 455 случаев COVID-19. В больницы госпитализировали 3 188 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 700 пациентов – это значительно больше, чем за прошедшие сутки. Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 955 693 человека. Жертвами коронавируса стали 68 727 человек.