В одной области желтой зоны ухудшаются показатели: грозит ли карантин

В желтой зоне эпидемической опасности в Украине пока остались две области, в одной из них ухудшается показатель загруженности коек с кислородом. Процент не критичен, однако растет ежедневно.

О каком регионе речь

Показатель загруженности кроватей с кислородом должен быть не более 65%. В Закарпатской области он сейчас составляет 56,6%, в Кировоградской – он стабилен – 40%. Впрочем, пока это не является угрозой для сокращения желтой зоны и перевода этих областей в красный уровень.

Актуально Рост заболеваемости: в Украине свыше 19 тысяч инфицированных, смертность высокая

Обновленные карантинные зоны в Украине

Из-за высокого коэффициента новых случаев инфицирования, высокого уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом в красной зоне находится 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

В оранжевой: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Киев.

В желтой: Кировоградская и Закарпатская.



В желтой зоне только две области / инфографика Минздрава