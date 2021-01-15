Ученые из России сообщили о женщине, в которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Она болела более 4 месяцев.

Некоторые обнаруженные мутации SARS-CoV-2 совпадают с выявленными штаммами в Великобритании и Южной Африке, а также от норок из Дании. Но в России утверждают, что описанный случай – единичный. Исследование опубликовано на сайте Virological.org, но отметим, что это препринт, который еще не прошел рецензирование.

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У женщины онкозаболевание

В конце марта 2020 гожа женщину госпитализировали с В-клеточной неходжкинской лимфомой четвертой стадии. Пациентка должна была пройти плановую химиотерапию. Она лежала в одной палате с пожилой женщиной, у которой впоследствии обнаружили COVID-19.

17 апреля 47-летнюю женщину выписали, но менее чем через 2 недели у нее диагностировали коронавирус.

Тесты на коронавирус сначала показывали отрицательный результат

На время установления диагноза у женщины были симптомы COVID-19. Но исходный образец был отброшен сразу после тестирования и не был доступен для секвенирования.

Повторные мазки с носогорла от 14 мая, 19 мая, 9 июня и 14 июля показали отрицательный результат на SARS-CoV-2. Но с 25 мая по 21 августа у больной были симптомы тяжелой формы COVID-19.

Зато 3, 5, 8, 11, 13, 17, 20, 21, 26, 27 августа, а также 3 и 9 сентября результаты тестов уже были положительными. А потом, наконец, негативным 12 сентября, а 10 ноября и 16 декабря.

В организме женщины образовались независимые мутации, которые совпадают с некоторыми известными штаммами

Российские ученые секвенировали геном образца вируса с носогорла, собранного 20 августа. Для сравнения они секвенировали и образец мазка женщины, от которой 47-летняя пациентка, скорее всего, заразилась.

В результате выяснилось, что от Уханьского штамма SARS-CoV-2 образец россиянки отличают 25 генетических изменений. 18 из них оказались специфическими. Авторы работы уточнили, что 18 независимых новых мутаций, накопленных с 10 апреля по 20 августа, превышают среднюю скорость эволюции SARS-CoV-2. Кроме этого, присутствуют мутации S-белка, которые проявляли и в зараженных коронавирусом норок.

Обе мутации встречаются у пациентки с промежуточной частотой: это представляет собой случай полиморфизма внутри хозяина. Поскольку филогенетический анализ показал, что родословная пациентки не связана с кластером норок, мутации сформировались заново. Независимое приобретение идентичной пары изменений у норки и пациента с лимфомой, а также между несколькими пациентами с подавленным иммунитетом, предусматривает согласованные изменения в отборе,

– говорится в сообщении.

Также у больного обнаружили еще 2 мутации, которые ранее фиксировали в других больных коронавирусом с ослабленным иммунитетом, в частности N501Y. Это изменение есть в так называемом британском штамме и южноафриканском варианте.

Профессор Соколовского института науки и технологий Григорий Базыкин, который был руководителем научной группы, отметил, что описанный в отчете случай пока единичный. Он сказал, что для совместной эпидситуации он не представляет большой важности, но "можно надеяться, что этот вирус, который возник в организме этой пациентки, дальше никуда не пошел". Он добавил, что это открытие важно для понимания, как эволюционирует вирус и который на него действует естественный отбор.