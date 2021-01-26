В городе Черноморск, что в Одесской области, в садике зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Заболело 9 – 11 человек.

Источник: Национальная полиция

В сообщении говорится, что 2 из 11 больных госпитализировали в больницу. Но вместе с тем правоохранители не уточнили, речь идет о воспитанниках детсада или о работниках.

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Журналисты издания "Думская" пообщались с главным санитарным врачом Одесской области Виталием Гончаровым. Он рассказал, что в черноморском детском саду № 21. сальмонеллезом заболели 9 детей.

Состояние больных оценивают как легкой и средней тяжести. 2 детей госпитализировали с диагнозом "острый гастроэнтероколит".

Причиной вспышки сальмонеллеза может быть антисанитария

По предварительным данным расследования, в пищеблоке не соблюдался температурный режим хранения молочной продукции, разделочная доска не была вовремя заменена, персонал нарушал график генеральных уборок,

– заявил Гончаров.

Сейчас дошкольное учреждение временно закрыли. В помещениях детсада и в домах больных детей провели дезинфекцию.

Правоохранители открыли уголовное дело