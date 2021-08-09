Работу группы, в которой произошла вспышка, прекратили. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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Специалисты Госпродпотребслужбы уже начали расследование инцидента.
Зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди детей младшей группы в детском саду города Тернополя, который открылся 2 августа 2021 года после традиционного ремонта в летний период,
– говорится в сообщении.
Что известно о вспышке
- Инфекцию обнаружили у двоих детей.
- О них стало известно 5 августа.
- В тот же день специалисты начали расследование с целью установить причину.
- Результаты лабораторных исследований только ожидают.
По рекомендации Госпродпотребслужбы младшую группу садика закрыли 9 августа.
Кишечная инфекция – что это?
Преимущественно кишечная инфекция поступает в организм с инфицированной пищей или водой. Передача такой инфекции происходит фекально-оральным путем, а чаще всего через загрязненные руки.