В одном из детсадов Тернополя вспышка кишечной инфекции

В одном из детских садов Тернополя вспыхнула кишечная инфекция. Недуг распространился среди детей младшей группы.

Работу группы, в которой произошла вспышка, прекратили. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Специалисты Госпродпотребслужбы уже начали расследование инцидента.

Зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди детей младшей группы в детском саду города Тернополя, который открылся 2 августа 2021 года после традиционного ремонта в летний период,

– говорится в сообщении.

Что известно о вспышке

Инфекцию обнаружили у двоих детей.

О них стало известно 5 августа.

В тот же день специалисты начали расследование с целью установить причину.

Результаты лабораторных исследований только ожидают.

По рекомендации Госпродпотребслужбы младшую группу садика закрыли 9 августа.

Кишечная инфекция – что это? Это одно из самых распространенных инфекционных заболеваний, которое может привести к серьезным осложнениям. Особенно оно опасно для детей.

Преимущественно кишечная инфекция поступает в организм с инфицированной пищей или водой. Передача такой инфекции происходит фекально-оральным путем, а чаще всего через загрязненные руки.