Однофазная вакцина против COVID-19 от компании Johnson & Johnson продемонстрировала хорошие результаты во время ранних клинических испытаний.

Все привитые 805 участников получили иммунный ответ, который сохраняется не менее 2 месяцев. Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

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В исследовании участвовали люди от 18 до 55 лет, а также пожилые люди в возрасте от 65 лет и старше. Иммунная реакция после прививки сохранялась 71 день (на момент фиксации результатов).

Разработчики говорят, что эта вакцина должна быть эффективнее любой из одобренных вакцин. Поскольку для того, чтобы вызвать иммунную реакцию, она опирается на ДНК-технологию, а не на РНК-сообщения.

Что известно о новом препарате

Вакцина от Johnson & Johnson состоит из дезактивированного вируса простуды. Ученые "вставили" в него генетическую версию S-белка, который коронавирус использует для заражения клеток.

Иммунная система распознает неполный и безвредный белок коронавируса, как захватчика, и реагирует. Таким образом она учится предотвращать любым будущим инфекциям настоящего коронавируса.

Новая вакцина некоторое время остается стабильной в холодильнике. В течение нескольких дней ее можно хранить в обычной бытовой морозильной камере.

Более 90% участников демонстрировали иммунный ответ в течение месяца и имели необходимые уровни нейтрализующих антител на 57 день испытаний.

Вторая доза вакцины увеличила количество нейтрализующих антител более чем вдвое.

Ранние результаты испытаний 3 фазы рассчитывают получить до конца января. Разработчики считают, что они будут такими же положительными, как и результаты 2 фазы.