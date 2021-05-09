Переговоры о поставках препарата – пока под вопросом. Поэтому соответствующий процесс может остановиться.

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Почему ЕС может не одобрить вакцину России

В июне – июле 2021 года поставки "Спутника V" могли бы происходить путем сокращения поставок препарата из Индии. В то же время соответствующие соглашения ЕС со страной уже подписал.

"Одобрение вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) до сих пор находится под вопросом", – говорится в издании.

Требования к процедуре согласования, как отметили журналисты, значительно выше, чем ожидают в Москве.

Обратите внимание! Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что если ЕМА одобрит российскую вакцину "Спутник V", то она появится в ЕС не ранее, чем в конце 2021 года.

Что известно о вакцине "Спутник V": коротко