Переговоры о поставках препарата – пока под вопросом. Поэтому соответствующий процесс может остановиться.
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Почему ЕС может не одобрить вакцину России
В июне – июле 2021 года поставки "Спутника V" могли бы происходить путем сокращения поставок препарата из Индии. В то же время соответствующие соглашения ЕС со страной уже подписал.
"Одобрение вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) до сих пор находится под вопросом", – говорится в издании.
Требования к процедуре согласования, как отметили журналисты, значительно выше, чем ожидают в Москве.
Что известно о вакцине "Спутник V": коротко
- По информации The Lancet, соответствующий препарат основан на аденовирусе человека, который вызывает простуду. Препарат находится на рассмотрении EMА.
- Медицинский журнал опубликовал предварительные результаты третьей фазы испытаний препарата и оценил эффективность "Спутник V" на уровне выше 91%.
- В России использовали почти 2 миллиона доз препарата.
- Российскую вакцину "Спутник V" 8 февраля 2021 года официально запретили в Украине.