Одобренный препарат от рака может полностью вылечить ВИЧ
Источник:Stat
Антиретровирусная терапия – стандартное лечение ВИЧ – может удалить любые следы вируса из крови, но скрытый резервуар сохраняется.
Удалить ВИЧ из скрытых резервуаров
Это значит, что пациенты никогда не излечиваются по-настоящему и должны принимать лекарства от ВИЧ до конца жизни. В пилотных клинических исследованиях ученые показали, что доступное лекарство помогает вывести вирус из этих резервуаров, чтобы иммунная система могла его атаковать.
Ранее Доказали, что ВИЧ излечим: результаты исследования
В новой работе команды из Мельнбурнского университета ученые показали, что препарат пембролизумаб, одобренный для лечения меланомы в 2014 году, потенциальной может быть эффективным для борьбы с ВИЧ.
Исследования проводились на людях
- Пилотные клинические исследования удалось провести благодаря тому, что ученые нашли 32 пациентов, которые одновременно болели раком и ВИЧ.
- Им назначили пембролизумаб.
- Курс лечения составил 105 недель (пембролизумаб вводили каждые 3 недели), в течение которого регулярно анализировались показания крови и уровни ВИЧ.
Уже после первой инъекции лекарства в крови пациентов нашли генетический материал ВИЧ.
Это значит, что препарат вытеснял вирус из скрытых резервуаров и снова делал его уязвимым для антиретровирусного лечения и иммунной системы.Внимание! Пока это только доказательство концепции и потенциала пембролизумаба для лечения ВИЧ. Препарат имеет множество побочных эффектов, поэтому теперь ученые намерены оценить низкие дозировки лекарства против вируса.
Теперь ученые планируют провести клинические исследования людей без рака, но с ВИЧ-положительным статусом. По оценкам авторов, вероятно, результаты будут более успешными, поскольку в данном случае рак не сможет "перетянуть на себя одеяло" и ослабить эффективность лечения ВИЧ.Интересно! Ранее на моделях мышей ученым удалось доказать, что ВИЧ излечим. С помощью экспериментального препарата они достигли 100% очистки вируса из организма грызунов.