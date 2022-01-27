Одобренный препарат от рака может полностью вылечить ВИЧ

Антиретровирусная терапия – стандартное лечение ВИЧ – может удалить любые следы вируса из крови, но скрытый резервуар сохраняется.

Удалить ВИЧ из скрытых резервуаров

Это значит, что пациенты никогда не излечиваются по-настоящему и должны принимать лекарства от ВИЧ до конца жизни. В пилотных клинических исследованиях ученые показали, что доступное лекарство помогает вывести вирус из этих резервуаров, чтобы иммунная система могла его атаковать.

Ранее Доказали, что ВИЧ излечим: результаты исследования

В новой работе команды из Мельнбурнского университета ученые показали, что препарат пембролизумаб, одобренный для лечения меланомы в 2014 году, потенциальной может быть эффективным для борьбы с ВИЧ.

Исследования проводились на людях

Пилотные клинические исследования удалось провести благодаря тому, что ученые нашли 32 пациентов, которые одновременно болели раком и ВИЧ.

Им назначили пембролизумаб.

Курс лечения составил 105 недель (пембролизумаб вводили каждые 3 недели), в течение которого регулярно анализировались показания крови и уровни ВИЧ.

Уже после первой инъекции лекарства в крови пациентов нашли генетический материал ВИЧ.

Это значит, что препарат вытеснял вирус из скрытых резервуаров и снова делал его уязвимым для антиретровирусного лечения и иммунной системы.

! Пока это только доказательство концепции и потенциала пембролизумаба для лечения ВИЧ. Препарат имеет множество побочных эффектов, поэтому теперь ученые намерены оценить низкие дозировки лекарства против вируса.

Теперь ученые планируют провести клинические исследования людей без рака, но с ВИЧ-положительным статусом. По оценкам авторов, вероятно, результаты будут более успешными, поскольку в данном случае рак не сможет "перетянуть на себя одеяло" и ослабить эффективность лечения ВИЧ.

! Ранее на моделях мышей ученым удалось доказать, что ВИЧ излечим. С помощью экспериментального препарата они достигли 100% очистки вируса из организма грызунов.