Одобрили лекарство от астмы, которое поможет и от коронавируса

Национальная служба здравоохранения в Англии одобрила препарат, применяемый в самых тяжелых случаях астмы, когда препараты первой линии не могут помочь пациенту. Этот препарат, вероятно, можно применять и против коронавируса.

Что известно о препарате

Речь о Дупилумабе – его рекомендуют пациентам, у которых астма не поддается лечению обычными методами. Также его назначают при тяжелой экземе и риносинусите

Внимание Может ли вакцина COVID защитить от других коронавирусов: исследование

Препарат является выявляемым моноклональным антителом – из группы лекарств, которые также используются для лечения COVID-19. Предварительно, в апреле, его одобрили для использования в Шотландии.

Пациенты с тяжелой астмой второго типа, перенесшие не менее четырех тяжелых приступов астмы за последний год и не отвечающие критериям для других биологических методов лечения, смогут получить рецепт на Дупилумаб.

Клинические испытания показали, что Дупилумаб снижает частоту возникновения приступов астмы. Это позволяет уменьшить почти вдвое количество стероидов для экстренной помощи в сочетании со стандартными ингаляторами.

Однако у препарата есть и побочные эффекты, такие как воспаление и головные боли. Реже препарат может вызывать серьезные аллергические реакции.

Напомним, что британская фармацевтическая компания AstraZeneca анонсировала новый препарат против коронавируса. Там заявили, что экспериментальная смесь антител вдвое снижает риски госпитализации и смерти при COVID-19.

​Также на тему Чем побороть коронавирус: 3 препарата, которые сейчас разрабатывают ученые