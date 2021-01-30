В феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Препарат будет сразу распределен для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Источник: фейсбук Виктора Ляшко

О том, что Украина в скором времени получит дозы вакцины против коронавируса от Pfizer-BioNTech, сообщил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

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COVAX получили заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина. Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения,

– заявил Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, Украина сможет еще получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX.

"Полученный результат вдохновляет и дает уверенность в том, что наши усилия оказались не напрасными, что в условиях мирового кризиса человечество способно мобилизоваться и показать настоящую солидарность, без политических игр и популизма! Этот шаг дает надежду на здоровье каждого человека в любом уголке планеты", – добавил он.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: главное

Украина ранее заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя – Sinovac Biotech .

. Вакцинация против COVID-19 в Украине, вероятно, стартует 15 февраля , может чуть позже. Именно в эти даты в Украину должны поступить первые дозы вакцины.

, может чуть позже. Именно в эти даты в Украину должны поступить первые дозы вакцины. Ляшко считает, что украинцы смогут купить вакцины в аптеках или сделать прививку в частных больницах не раньше второго полугодия 2021 .

. Минздрав представил "дорожную карту" вакцинации против коронавируса в Украине – предусмотрены 5 этапов вакцинации. Согласно им, бесплатный доступ к вакцине будет обеспечен всем гражданам страны.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала