Сначала в организации проанализировали и опросили несколько сотен пациентов из разных стран мира. Тогда же сформировали общее определение.
Важно Грязный воздух ухудшает течение COVID-19 – ВОЗ
Также отметили, что симптомы могут длиться примерно 3 месяца от начала заболевания COVID-19 и их можно объяснить другими диагнозами.
Постковидное состояние встречается у пациентов, перенесших инфекцию SARSCoV-2,
– написали в ВОЗ.
Какие симптомы синдрома:
- повышенная утомляемость;
- нехватка дыхания;
- когнитивные расстройства;
- некоторые другие симптомы, которые мешают повседневному функционированию.
Отмечается, что симптомы могут возникнуть после выздоровления от коронавируса, или во время болезни. Время от времени они могут усиливаться, или ослабляться.
В ВОЗ добавили, что продолжают изучать синдром – все будет зависеть от новых данных.
Что такое постковидный синдром?
Постковидный синдром или длинный ковид – состояние, при котором симптомы, которые появились у человека после перенесенного COVID-19, сохраняются длительное время. Всего таких симптомов может быть более 170.
Сегодня это одна из самых актуальных проблем здравоохранения.
Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала