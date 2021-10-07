Сначала в организации проанализировали и опросили несколько сотен пациентов из разных стран мира. Тогда же сформировали общее определение.

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Также отметили, что симптомы могут длиться примерно 3 месяца от начала заболевания COVID-19 и их можно объяснить другими диагнозами.

Постковидное состояние встречается у пациентов, перенесших инфекцию SARSCoV-2,
– написали в ВОЗ.

Какие симптомы синдрома:

  • повышенная утомляемость;
  • нехватка дыхания;
  • когнитивные расстройства;
  • некоторые другие симптомы, которые мешают повседневному функционированию.

Отмечается, что симптомы могут возникнуть после выздоровления от коронавируса, или во время болезни. Время от времени они могут усиливаться, или ослабляться.

В ВОЗ добавили, что продолжают изучать синдром – все будет зависеть от новых данных.

Что такое постковидный синдром?

Постковидный синдром или длинный ковид – состояние, при котором симптомы, которые появились у человека после перенесенного COVID-19, сохраняются длительное время. Всего таких симптомов может быть более 170.

Сегодня это одна из самых актуальных проблем здравоохранения.

Що відомо про постковідний синдром Інфографіка 24 каналуЧто известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала