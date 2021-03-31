Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опроверг свои же слова о том, что частные клиники города уже вакцинируют препаратом от коронавируса компании Pfizer-BioNTech.

Что произошло

В эфире "4 канала" Руслан Марцинкив ответил, что в Украине уже вакцинируют препаратом Pfizer за деньги! По его словам, цена прививки против коронавируса составляет от 800 до 1000 грн. Он также отметил, что вакцинацию Pfizer, вероятно, могут проводить во всех частных клиниках страны.

Больше об этом Мэр Франковска сказал, что частные клиники уже вакцинируют Pfizer, а впоследствии опроверг это

Впрочем, позже в фейсбук чиновник сообщил, что "информация не соответствует действительности". Других объяснений ошибочному высказыванию он не дал.

Руслан Марцинкив “ Информация о Пфайзере не соответствует действительности! Я оговорился в эфире 4 канала ”.

Напомним, что ранее Руслан Марцинкив рассказал, что учителя и воспитатели смогут в первую очередь пройти вакцинацию. Якобы педагоги попали в список льготных категорий граждан для первоочередной вакцинации.

"Частная" вакцинация: есть ли в Украине

Сейчас в Украине официально на коммерческом рынке нет возможности купить вакцину. В то же время глава Минздрава Максим Степанов отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы частные фармакологические компании имели возможность завозить вакцины от COVID-19. Но подобного на сегодня в мире просто не существует – вакцинацию проводят только на государственных уровнях, бесплатно.

Впрочем, в СМИ появилась информация о том, что на Тернопольщине нескольких частных предприятий вакцинировали против коронавируса вне очереди. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко осудил этот факт.

Обе компании похвастались этим в фейсбуке, опубликовав фото, на которых медработница проводит прививки. К слову, сейчас к этой публикации скрыли доступ.

Подробно Частные фирмы в Тернополе вакцинировали своих работников вне очереди: реакция ОП

Что известно о Pfizer в Украине

Официально первую поставку вакцин в рамках COVAX Украина ожидает до 15 апреля. В Минздраве заявили, что рассчитывают на 117 тысяч доз Pfizer.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о дополнительном миллионе вакцин Pfizer до июня 2021 года. Подтверждение этому украинское правительство получило 30 марта.