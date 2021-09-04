Ограничения из-за COVID-19 улучшили качество воздуха, но это еще не повод радоваться
Источник:WMO
Локдауны в связи с пандемией COVID-19 и ограничения на поездки привели к резкому, но краткосрочному улучшению качества воздуха. Впрочем, изменения не могут заменить долгосрочные действия.
Незапланированный эксперимент
Ведь многие части света все еще не соответствуют нормам качества воздуха. Об этом говорится в новом отчете Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО). Там обнаружили, что ограничения из-за COVID-19 в 2020 году временно улучшили качество воздуха, особенно в городских районах.
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Но они также стимулируют рост некоторых загрязнителей, которые опасны для здоровья. Они также влияют на изменение климата.
COVID-19 оказался незапланированным экспериментом по качеству воздуха. Это привело к временным локальным улучшениям,
– сказали ученые.
Вместе с тем добавили, что пандемия не заменяет постоянных и систематических действий в борьбе с основным фактором загрязнения и изменения климата и следовательно, "защиты здоровья как людей, так и планеты". Загрязнение воздуха, особенно мелкими частицами, серьезно влияет на здоровье человека и ежегодно приводит к миллионам смертей.
О чем говорится в отчете
Отчет ВМО основан на исследовании поведения основных загрязнителей воздуха в десятках городов по всему миру и вокруг них. Анализ показывает, что концентрации твердых частиц в воздухе снизились до 40% во время полного локдауна. Они сравнивали с теми же периодами 2015 – 2019 годов.
Это обычно означает улучшение качества воздуха, хотя выбросы снова увеличатся после отмены ограничений. Впрочем, ситуация сложнее и не такая однозначная.
Даже когда объем антропогенных выбросов снизился, экстремальные погодные условия (в частности, масштабные пожары) повлияли на качество воздуха,
– заявила в ВМО.
Там также отметили, поскольку антропогенные выбросы во многих местах сократились, произошло увеличение уровня озона, который обеспечивает важную защиту в стратосфере от ультрафиолетовых лучей.
От загрязнения воздуха в мире ежегодно умирает 7 миллионов человек
- Такую цифру озвучили эксперты ООН. Некоторые специалисты говорят, что это убивает больше людей, чем курение, войны и СПИД.
- В странах, где уровень загрязнения превышает стандарты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди теряют в среднем 2,2 года своей жизни.
- Самый высокий уровень загрязнения воздуха неизменно фиксируется в Индии. Из-за этого там живут примерно на 5,9 года меньше ожидаемой продолжительности жизни. А в некоторых местах – на 9 лет, например, в Дели и Калькутте. Эти цифры рассчитаны на основе Индекса качества воздуха AQLI.