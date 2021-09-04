Ограничения из-за COVID-19 улучшили качество воздуха, но это еще не повод радоваться

Локдауны в связи с пандемией COVID-19 и ограничения на поездки привели к резкому, но краткосрочному улучшению качества воздуха. Впрочем, изменения не могут заменить долгосрочные действия.

Незапланированный эксперимент

Ведь многие части света все еще не соответствуют нормам качества воздуха. Об этом говорится в новом отчете Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО). Там обнаружили, что ограничения из-за COVID-19 в 2020 году временно улучшили качество воздуха, особенно в городских районах.

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Но они также стимулируют рост некоторых загрязнителей, которые опасны для здоровья. Они также влияют на изменение климата.

COVID-19 оказался незапланированным экспериментом по качеству воздуха. Это привело к временным локальным улучшениям,

– сказали ученые.

Вместе с тем добавили, что пандемия не заменяет постоянных и систематических действий в борьбе с основным фактором загрязнения и изменения климата и следовательно, "защиты здоровья как людей, так и планеты". Загрязнение воздуха, особенно мелкими частицами, серьезно влияет на здоровье человека и ежегодно приводит к миллионам смертей.

О чем говорится в отчете

Отчет ВМО основан на исследовании поведения основных загрязнителей воздуха в десятках городов по всему миру и вокруг них. Анализ показывает, что концентрации твердых частиц в воздухе снизились до 40% во время полного локдауна. Они сравнивали с теми же периодами 2015 – 2019 годов.

Это обычно означает улучшение качества воздуха, хотя выбросы снова увеличатся после отмены ограничений. Впрочем, ситуация сложнее и не такая однозначная.

Даже когда объем антропогенных выбросов снизился, экстремальные погодные условия (в частности, масштабные пожары) повлияли на качество воздуха,

– заявила в ВМО.

Там также отметили, поскольку антропогенные выбросы во многих местах сократились, произошло увеличение уровня озона, который обеспечивает важную защиту в стратосфере от ультрафиолетовых лучей.

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