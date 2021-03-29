Ограничить права людей, которые не вакцинировались: новое предложение Гурина
Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин убежден, что в Украине нужно частично ограничить права людей, которые отказываются от вакцинации против коронавируса без медицинских показаний.
Источник:фейсбук Дмитрия Гурина
Депутат подчеркнул, что имеет в виду прежде всего посещение кафе и ресторанов, вузов, театров, спортивных и других событий, где есть скопление людей.
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Гурин даже привел статью из Конституции, которая может быть применена для этого – ст. 64 Конституции Украины.
Люди, вакцинация которым противопоказана по медицинским причинам не должны умирать потому, что кто-то боится. Если человек боится, он вправе сидеть дома,
– добавил депутат.
Гурин напомнил, что в Украине каждые 4 минуты фиксируют смерть от осложнений коронавируса и осудил политиков, которые своими заявлениями дискредитируют кампанию вакцинации против коронавируса в Украине.
Ранее Дмитрий Гурин заявил, что считает правильным увольнять медиков, которые отказываются от вакцинации против коронавируса. Однако, глава Минздрава Максим Степанов назвал абсурдом такую инициативу.
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