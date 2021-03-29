Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин убежден, что в Украине нужно частично ограничить права людей, которые отказываются от вакцинации против коронавируса без медицинских показаний.

Депутат подчеркнул, что имеет в виду прежде всего посещение кафе и ресторанов, вузов, театров, спортивных и других событий, где есть скопление людей.

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Дмитрий Гурин "После того, как Украина будет обеспечена вакцинами на 100% населения, страна должна двигаться тем же путем, по которому движется Израиль и скоро пойдут другие цивилизованные страны – частично ограничивать права тех, кто отказывается от вакцинации без медицинских причин, что следствием несет угрозу для жизни и здоровья других граждан".

Гурин даже привел статью из Конституции, которая может быть применена для этого – ст. 64 Конституции Украины.

Люди, вакцинация которым противопоказана по медицинским причинам не должны умирать потому, что кто-то боится. Если человек боится, он вправе сидеть дома,

– добавил депутат.

Гурин напомнил, что в Украине каждые 4 минуты фиксируют смерть от осложнений коронавируса и осудил политиков, которые своими заявлениями дискредитируют кампанию вакцинации против коронавируса в Украине.

Ранее Дмитрий Гурин заявил, что считает правильным увольнять медиков, которые отказываются от вакцинации против коронавируса. Однако, глава Минздрава Максим Степанов назвал абсурдом такую инициативу.