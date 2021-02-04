Ограничительные меры в Украине сохранятся до весны 2022 года, - Госпотребслужба
Сейчас в Украине нет оснований усиливать карантин. Однако с ограничениями из-за пандемии коронавируса украинцам прощаться рано. В Госпотребслужбе говорят, что противоэпидемиологические мероприятия продлятся еще до весны 2022 года.
Источник: 24 канал
Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире одного из украинских телеканалов.
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Локдаун стабилизировал ситуацию с заболеваемостью
Несколько стабилизировал динамику заболеваемости COVID-19 локдаун. Именно поэтому делать карантин более жестким в условиях спада инфицирования потребностей нет. Однако ограничения сохранятся еще точно на сезон.
Я не говорю о карантине, поскольку это законодательное определение, но эти меры будут до весны 2022 года,
– добавил Рубан.
Отметим, что ранее премьер Денис Шмыгаль сообщил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля. Глава правительства не исключил, что эта дата не окончательная. Относительно того какими будут условия карантина – то их могут менять, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Главное об адаптивном карантине / источник Кабмин / инфографика 24 канала
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