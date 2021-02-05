В новом исследовании ученые показали, что охлаждение препятствует проникновению химиотерапевтических препаратов в клетки волосяных фолликулов.

Почему возникает облысение при химиотерапии

Алопеция (выпадение волос) в результате химиотерапии – временный побочный эффект лечения рака. Однако известно, что он – один из важных причин стресса и тревожности у пациентов. Такое облысение развивается, потому что цель химиотерапевтических препаратов – клетки организма, которые быстро делятся. Скорость деления клеток волосяных фолликулов – одна из самых высоких.

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Как действует охлаждение

Охлаждение скальпа – сравнительно новый и безопасный метод лечения потери волос при химиотерапии. Несколько исследований показали его эффективность. В среднем охлаждение уменьшает потерю волос на 50%.

Знание биологических механизмов защитного действия охлаждения скальпа может помочь усовершенствовать методы лечения облысения при химиотерапии.

Новые данные

В новом исследовании ученые провели серию экспериментов на культурах клеток волосяных фолликулов людей. Ученые смогли измерить, сколько химиотерапевтических препаратов проникает в клетки волосяного фолликула.

Они обнаружили, что в культуре тканей (то есть без сосудов) количество лекарств в клетках намного меньше в местах с низкой температурой. То есть, исследование впервые продемонстрировало, что охлаждение имеет прямое защитное действие на эти клетки.