Руководительница ОО Всеукраинская платформа донорства iDonor Ирина Заславец рассказала, что у мальчика был три раза в неделю гемодиализ. Для получения донорской почки для ребенка врачи полетели в Запорожье.

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Единственным шансом для него вернуться домой все это время была трансплантация почки. Однако в Украине для детей, которые не имели донора среди родных, это было практически невозможно. Раньше было. Но, к счастью, не сейчас,

– сообщила Заславец.

Орган принадлежал 41-летней женщине, которая умерла из-за инсульта. Тест на совместимость подтвердил, что почка на 100% подходит Богданчику.

"С Богом!" – сказали трансплантологи, подходя к операционному столу. А через 2 часа уже поздравляли друг друга с первой успешной посмертной трансплантацией. Донорская почка заработала", – добавила основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства iDonor".

К слову, благодаря жизни 41-летней женщины медики провели три операции – трансплантацию двух почек и печени.