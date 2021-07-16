В Охматдете начали пересаживать почки детям: однако медикам не хватает оборудования

В больнице Охматдет впервые начали осуществлять посмертную пересадку почек от доноров малышам. Уже провели 6 успешных операций бесплатно. Также проводят и другие узкопрофильные оперативные вмешательства детям с проблемами здоровья.

Генеральный директор Охматдета Владимир Жовнир рассказал о новой методике – трансплантации костного мозга и органной трансплантации. Для этого нужна очень сильная лабораторная база, умение врачей и работа команды

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"Здесь лучшие профессионалы по хирургии и педиатрии в стране. Эти профессионалы создают и новые направления, и новые методы лечения, и делают все возможное, чтобы украинские дети получали то лучшее, что есть в мире", – сказал Жовнир.

10 тысяч операций ежегодно

Охматдете ежегодно проводят примерно 10 тысяч различных оперативных вмешательств. Работают специалисты, которые используют новейшие методики лечения. В частности, к пациентам со спинальной-мышечной атрофией применяют генную терапию, что дарит ребенку второй шанс на полноценную жизнь.

Недавно появилось новое направление – перинатальная диагностика, благодаря которой выявить заболевание у детей можно еще до их рождения.

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Не хватает современного оборудования

Правда, использовать современные методики становится все сложнее из-за нехватки современного оборудования.

У нас есть разрыв между тем, что наши специалисты – это специалисты высоко класса, а оборудование часто мы используем устаревшее. Оборудования не хватает. И наши специалисты заинтересованы, чтобы мы как можно скорее получили новое оборудование, чтобы оно было именно того качества, которое нужно,

– пояснил Жовнир.

Закупка оборудования в Охматдет происходит на тендерной основе. Процесс значительно затягивается из-за срывов процедур. Однако в профильном министерстве сообщили, что оборудование для нового корпуса Охматдета могут приобрести по упрощенной переговорной процедуре.

Руководство больницы надеется, что уже к концу 2021 года детей начнут лечить в новом корпусе, оборудованном всем необходимым для проведения операций по современным методикам.