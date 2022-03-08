В ведомстве сообщили, что отныне маленькая пациентка чувствует себя хорошо, ее грудная клетка уже закрыта, она может дышать самостоятельно. Угрозы жизни нет.
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По прогнозам врачей, если реабилитация будет происходить по плану, через несколько недель мама сможет забрать девочку,
– говорится в сообщении.
Минздрав выразил благодарность врачам, которые проявляют настоящий героизм, проводя операции в перерывах между воздушными тревогами.
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