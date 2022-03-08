В ведомстве сообщили, что отныне маленькая пациентка чувствует себя хорошо, ее грудная клетка уже закрыта, она может дышать самостоятельно. Угрозы жизни нет.

Читайте также: Хирурги в Харькове спасают деток даже под взрывы

По прогнозам врачей, если реабилитация будет происходить по плану, через несколько недель мама сможет забрать девочку,

– говорится в сообщении.

Минздрав выразил благодарность врачам, которые проявляют настоящий героизм, проводя операции в перерывах между воздушными тревогами.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!