Оказалось, что пластик связан с набором веса

Норвежские ученые выяснили, что химикаты в пластике могут быть фактором набора веса, поскольку влияют на метаболизм.

Дело в том, что показатели ожирения во всем мире выросли почти втрое с 1975 года. Хотя эта тенденция сложна и включает в себя различные факторы, помимо прочего, химические вещества в пластике могут способствовать развитию этой проблемы.

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Так, исследователи изучили 34 различных пластиковых изделий, которые люди часто используют в повседневной жизни (банки от йогурта, бутылки, ложки), чтобы выяснить, какие химические соединения они содержат.

Они обнаружили у них более 55 тысяч химических компонентов, 629 из которых удалось идентифицировать.

Что показали эксперименты

11 из них оказались веществами, нарушающими метаболизм.

Ученые проводили эксперименты на мышах. Выяснилось, что треть химических веществ, которые есть в пластиковых изделиях, попадая в организм, провоцируют развитие и размножение жировых клеток. Среди них – бисфенол А. Другие еще должны идентифицировать.

Это указывает на то, что в пластмассах есть другие химические вещества, которые способны изменять способ накопления жира в нашем теле.

Вполне вероятно, что эти метаболические нарушения вызывают не обычные "подозреваемые", такие как бисфенол А (BPA). Это означает, что пластиковые химикаты, кроме тех, которые мы уже знаем, могут способствовать избыточному весу и ожирению,

– сказал ведущий автор исследования Йоханнес Фолькер.

Ожирение является одной из основных причин смертности людей планеты. Избыточный вес в мире зафиксировали примерно у 2 миллиардов человек, из них – 650 миллионов страдающих от ожирения.