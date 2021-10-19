Об этом свидетельствуют результаты III фазы клинических испытаний. В нем приняли участие около тысячи пациентов.

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Как проводилось исследование:

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США проводил исследования на 969 взрослых больных в 63 центрах США, Японии, Мексики, Сингапура и Южной Кореи.

Исследования проводились с 5 августа по 21 декабря 2020 года.

60% пациентов были белыми (32% – латиноамериканцами), 17% – афроамериканцами, 9% – азиатами, 1% – американскими индейцами или коренными жителями Аляски.

Ученые случайным образом распределили пациентов на 2 равные подгруппы. Одной давали интерферон бета-1а с ремдесивиром, второй – плацебо с ремдесивиром. К концу испытаний ни участники, ни исследователи не знали, кто и какой режим лечения получал.

Результаты оказались хуже, чем ожидалось

Интерферон бета-1а в сочетании с ремдесивиром не превышал эффективность приема только ремдесивира у госпитализированных пациентов с covid-пневмонией.

Более того, пациенты, которые изначально нуждались в кислородной поддержке, имели худшие результаты после лечения интерфероном бета-1а по сравнению с пациентами, получавшими плацебо.