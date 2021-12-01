Многие люди боятся оказывать первую помощь до приезда кареты скорой помощи, хоть это может спасти жизнь. Вероятно, если бы больше людей знали, как это правильно делать или же имели практику, добровольцев было бы больше.

Сейчас Львовский областной центр экстренной медицинской помощи начинает большой проект по обучению людей первой помощи. Об этом в интервью 24 каналу рассказал врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЕМЛ МК и по совместительству руководитель авиамедиков Владимир Ананевич.

Стоит знать Правила оказания первой медицинской помощи, которые должен знать каждый

Курс называться "Первый на месте происшествия" – он будет сертифицирован и согласован Всеукраинским Советом реанимации, который является представителем Европейского совета реанимации.

Это всеукраинский проект, но больше всего он развернется во Львовской области. Уже даже отобраны люди, которые будут обучать.

Детали будут сообщены позже, но мы приглашаем всех желающих,

– сказал Владимир Ананевич.

Также врач поделился основами оказания первой помощи. Это самое простое, что может сделать каждый.

Как оказать первую помощь до приезда "скорой"

Сначала убедитесь в безопасности места. Если место безопасное, нет оборванных проводов, утечки газа и тому подобное, то обратитесь к человеку, чтобы понять, реагирует ли он на обращения.

Если реагирует, то спросите нуждается ли он в помощи . Если человек неконтактен, проверьте наличие пульса и дыхания.

. Если человек неконтактен, проверьте наличие пульса и дыхания. Если чувствуете пульс и дыхание, переверните его в стабильное положение, чтобы человек не захлебнулся рвотными массами.

Если нет пульса или дыхания, то зовите на помощь, звоните 103 и 112 и готовьтесь проводить сердечно-легочную реанимацию.

Полную версию интервью с врачом Владимиром Ананевичем читайте позже в рамках проекта "Интервью24"

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