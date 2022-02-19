Если у пострадавшего открытая рана, по возможности стоит одеть перчатки. Любое кровотечение останавливается методом давления, поэтому нужно сильно надавить на ранение либо руками, либо с помощью подручных средств: полотенец или бинтов.

К теме Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины

Таким образом можно выиграть время, поскольку человек перестает терять кровь. До приезда скорой рану открывать нельзя.



Остановить кровотечение можно методом давления / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Если это не помогает или же рук недостаточно – нужно накладывать жгуты-турникеты.

Как накладывать жгут-турникет:

Накладывать жгут-турникет нужно либо на 5 – 6 сантиметров выше ранения, либо если это невозможно (к примеру при потере конечности на месте сустава) его нужно наложить максимально высоко на конечности. Далее жгут нужно затянуть и закрутить. Таким образом мы перекрываем ток крови к конечности.

Это вариант целесообразен только тогда, когда метод прямого давления не работает или невозможен, или если есть много пострадавших. В отсутствие жгутов можно использовать подручные средства, но следуя принципу жгута-турникета: бинт/полотенце намотать, засунуть туда палочку и крутить до тех пор, пока не остановится кровотечение.

Важно записать время наложения жгута: кровью, фломастером, чем угодно. Это нужно для того, чтобы медики знали, будет ли ампутация конечности.

Жгут-турникет можно безопасно держать на верхней или нижней конечности не дольше одного – двух часов. За этот период не возникают осложнения.

Жгуты можно накладывать только на конечности. Если повреждения в таких местах, где имеется массивное кровотечение, но там невозможно наложить жгут, нужно использовать метод давления.

Что делать, когда нельзя наложить жгут, а метод давления не помогает

К примеру, во время ранения в паху жгут уже не наложишь. Можно сильно давить на ранение каким-то бинтом или подручным средством, но если это не помогает, то мы рискуем потерять человека. В таких случаях специальный или подручный бинт можно запихнуть внутрь ранения. Таким образом прижимаются сосуды глубоко в ране – остановим кровотечение и спасем человеку жизнь.

Если используется метод прямого давления на ранение бинтом, то можно сверху наложить повязку. Так есть возможность отойти от пострадавшего и помогать другим.

Полный текст интервью с директором и инструктором "Курсов первой помощи "САВ" Василием Кашубой читайте по ссылке.

Как правильно оказывать первую помощь: видеоинструкция