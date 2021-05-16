Так, между самопомощью в стрессовых ситуациях и обращением к специалисту по психическому здоровью есть еще один этап – первая психологическая помощь по принципу "равный равному".

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В Центре отметили, что этот подход часто используют в сообществах: среди ветеранов, медиков, ЛГБТ-людей.

Первым шагом узнать проблему

"А также подойти к человеку и дать ему знать, что вы за него переживаете. Высказывайте беспокойство через факты и "я-сообщения". Например, "я вижу, что ты плакал вчера", "меня беспокоит то, что ты перестала придерживаться своего утреннего кофейного ритуала", – пояснили в ЦОС.

Далее специалисты рекомендуют спросить у человека, готов ли он поговорить об этом.

Нет никаких гарантий, что человек сразу же откроется вам, но не нужно настаивать. Важно дать почувствовать, что вам не все равно. Это очень ценно,

– отметили в Центре.

Шаг второй: выслушать.

Важно не осуждать человека, который делится с вами своими переживаниями, а также не сравнивать его опыт со своим.

Ведь даже если вы сталкивались именно с такими же проблемами, ваш жизненный опыт ни за что не будет похожим на его – у каждого свое прошлое, которое сформировало человека таким, какой он есть.

Третьим шагом будет ваша небезразлична реакция

"Посоветуйте человеку техники самопомощи, напомните, что вы рядом и всегда готовы помочь, поделитесь информацией о том, как справиться со стрессом или другими сильными эмоциональными переживаниями", – пишут в сообщении.

Шаг четвертый: направить

Предложите обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью и будьте готовы к тому, что человек вам откажет. Это предложение может прозвучать как один из вариантов справиться с проблемами, которые сейчас беспокоят человека. Важно донести, что обращаться за помощью – это не стыдно, это нормально.

Следующий шаг – отследить

Специалисты рекомендуют через некоторое время убедиться, что человек посетил специалиста по психическому здоровью или обратился за квалифицированной помощью в любой другой способ (позвонил на горячую линию, сходил на групповую терапию и т.д.).

️Помните, эти пять шагов не касаются тех случаев, когда человек переживает паническую атаку или имеет суицидальные мысли. Тогда стоит настаивать на визите к психотерапевту или психиатру, ведь это ситуации, которые требуют немедленного реагирования,

– заявили в ЦОС.